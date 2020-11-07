Çorum'da halk ekmek zamlandı
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Çorum'da halk ekmek zamlandı

07.11.2020 18:26 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:31
Çorum'da halk ekmek zamlandı

Çorum Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğin gramaj ve fiyatında artışa gidildi.

Çorum Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğin gramaj ve fiyatında artışa gidildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, artan maliyetler nedeniyle halk ekmek fiyatında düzenleme yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Çöplü, "Yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram olan halk ekmeğin gramajını 210 grama, 90 kuruş olan satış fiyatını ise 1 lira 15 kuruşa güncelledik. Halk Ekmek satışında 10 Kasım 2020 salı günü itibariyle güncel fiyat geçerli olacak. Halk ekmek fabrikamız, hijyen ve fiyat belirleme noktasında ekmek piyasasında dengeleyici olma misyonu ile halkımıza sağlıklı ve uygun fiyattan ekmek sunmaya devam edecektir." dedi. - ÇORUM

Çorum'da halk ekmek zamlandı
Çorum'da halk ekmek zamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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