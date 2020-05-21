Çorum'da halk ekmek büfeleri bayramda açık olacak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması olacak şehrimizde insanların zorunlu ihtiyaçlarına yönelik birtakım kurallar alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması olacak şehrimizde insanların zorunlu ihtiyaçlarına yönelik birtakım kurallar alındı. Bu hayati ihtiyaçların başında gelen ekmeğin temin edilmesi konusunda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Fırıncılar Odası Başkanı Seyit Arslan ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Çorum'daki fırıncı esnafının çalışma düzeniyle ilgili bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Yayınlanan genelgeyle birlikte sokağa çıkma yasağı uygulanan illerin sayısı Ramazan Bayramı'nda tedbir amaçlı genişletilerek 81'e çıkartıldı. 23-24-25-26 Mayıs tarihleri arasında ekmek fırınlarımızın çalışma düzenlerini de bugünkü toplantılarımız sonrasında netleştirmiş olduk. Halk Ekmek Büfelerimiz 4 gün boyunca; özel fırınlarımız ise bayramın 1. günü hariç diğer tüm günlerde açık olacak. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşlarımız da dahil olmak üzere, sadece yürüme mesafesinde olan ekmek fırınlarına gidip eksiklerini giderebilecek." dedi.

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Halkımız ekmek ihtiyacını sadece fırınlar ve ekmek büfelerinden giderebilecek. Belediye olarak halkımızın ekmek temini konusunda mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA