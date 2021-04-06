Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Çorum'da 17 suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'da 17 suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 11'i hırsızlık olmak üzere toplam 17 suç kaydı bulunan ve hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu ikamet ettiği evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hakkında düzenlenen adli evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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