Çorum'da gümrük kaçağı araç yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da gümrük kaçağı araç yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da gümrük kaçağı araç yakalandı

Çorum'da polis ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde yaptıkları çalışmalar esnasında bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilerek kullanılan Gürcistan plakalı gümrük kaçağı araca el konuldu. Araçta yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 35 adet tabanca fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet teleskopik jop ile 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Çorum'da gümrük kaçağı araç yakalandı

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

 Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

 AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title