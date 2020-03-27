Çorum'da gönüllüler, maske üretiyor
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Çorum, Sağlık

Çorum'da gönüllüler, maske üretiyor

ÇORUM'da, halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticiler ile ev hanımları, gönüllü olarak maske üretiyor.

27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
Çorum'da gönüllüler, maske üretiyor

ÇORUM'da, halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticiler ile ev hanımları, gönüllü olarak maske üretiyor. 

Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda, usta öğreticiler ile ev hanımlarından oluşan gönüllüler, hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için maske üretiyor. İlk etapta üretilen 2 bin 750 maske, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildi. Kentte, toplamda 60 bin adet maske üretilecek. Özel bir kumaştan üretilen maskeler, 3 kez kullanılabiliyor.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu, üretimin devam ettiğini belirterek "Toplamda 60 bin adet maske üreterek, hastaneye teslim etmeyi planlıyoruz. Usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak evlerinde ve merkezlerde üretim yapıyor. Bu zor süreçte elimizi taşın altına koyduk. Koronavirüs salgını dolayısıyla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler" dedi.


Kaynak: DHA

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