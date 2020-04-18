Çorum'da göçmen alarmı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çorum'da göçmen alarmı - Haber
Ankara, Çorum

Çorum'da göçmen alarmı

Çorum'da göçmen alarmı İnsan hayatı hiçe sayılarak gece sokağa terk edilen göçmenler Korana virüs tedbirleri hiçe sayılarak Çorum'a gönderilen Somalililerin bir kısmı otele yerleştirilirken, bir kısmı Ankara'ya gönderildi Çevre yoluna mültecileri bırakan aracın plakası tespit edildi Korona...

18.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:45
Çorum'da göçmen alarmı

Çorum'da göçmen alarmı

İnsan hayatı hiçe sayılarak gece sokağa terk edilen göçmenler

Korana virüs tedbirleri hiçe sayılarak Çorum'a gönderilen Somalililerin bir kısmı otele yerleştirilirken, bir kısmı Ankara'ya gönderildi

Çevre yoluna mültecileri bırakan aracın plakası tespit edildi

ÇORUM - Korona virüs (Covid-19) önlemleri ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak Çorum çevreyoluna bırakılan, 22 yabancı uyruklu mültecinin 8'i Çorum'da bir otele yerleştirilirken, 14'ü ise Ankara'ya gönderildi.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen Korona virüs (Covid-19) tedbirleri hiçe sayılarak gece geç saatlerde plakası belirlenemeyen bir araçtan Çevre yolunda indirilen ve Somalili oldukları öğrenilen 22 kişilik grubu gören vatandaşlar polisi arayarak haber verdi.

Gazetecilerin nereden geldikleri yönündeki sorulara Malatya diyen şahısların üzerinde "Bu izin belgesi hakkında sınır dışı etme kararı alınan ancak 6458 sayılı Kanunu'nun 57. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden idari gözetimi sonlandırılan açık kimliği yazılı şahısların Çorum iline gitmesi izin verilmiştir" yazılı kağıt çıktı.

Şahıslarda maske dışında herhangi bir koruyucu tedbir bulunmaması da dikkat çekti. Sokağa terk edilen mülteciler polis ekiplerinin Zabıta görevlilerine haber vermesi üzerine araçlarla Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü. Geceyi burada geçiren mültecilerin ihtiyaçları Çorum Belediyesi tarafından karşılanırken, İl Göç İdaresi yetkilileri de gelerek bilgi aldı.

Göçmenleri bırakan araç tespit edildi

Öte yandan, İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından sokağa terk edilen göçmenlerden 14'ü işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilirken, 8'i ise kentte bir otele yerleştirildi.

OYapılan incelemede göçmenleri Çevreyoluna bırakan aracın tespit edildiği öğrenildi.

Çorum'da göçmen alarmı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haber
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
31 ilde yasak başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık kurumlar dahil, merak edilen her şey Haber
31 ilde yasak başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık kurumlar dahil, merak edilen her şey
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Hande Yener Rafet El Roman
Spor Shane Larkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Çorum'da göçmen alarmı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 19:47:10. #1.15#
title