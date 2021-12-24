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Çorum'da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Çorum'da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı iddiaları üzerine haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve stokçuluk denetimi yapıldı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı iddiaları üzerine haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Haksız fiyat artışı denetimi kapsamında 10 firmada 20 farklı temel ihtiyaç maddesini denetleyen ekipler, bir firma hakkında haksız fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle gerekli yaptırım uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirdi.

Fiyat etiketi denetimi kapsamında, 10 firmada 50 farklı temel ihtiyaç maddesini denetleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, stokçuluk denetimi kapsamında ise iki firmayı denetlendi.

Denetlenen firmalardan bir tanesi ile ilgili gerekli değerlendirmenin tamamlanması ve stokçuluk yaptığı gerekçesi ile düzenlenen belge ve bilgiler Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ÇORUM

Çorum'da gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

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