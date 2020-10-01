Çorum'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı
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Çorum'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

01.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:32
Çorum'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

Çorum'da yaya geçidinden karşıya geçerken geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı.

Çorum'da yaya geçidinden karşıya geçerken geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Türkmen'in (48) kullandığı 19 KT 928 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde geri manevra sırasında, bir yakınıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Şahin'e (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, başını asfalt zemine çarparak yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde toplanan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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