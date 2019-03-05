Çorum'da Geri Kazanılabilir Atıklar Toplanacak

Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında aldığı iki mobil atık getirme merkezi ile geri kazanılabilir atıkların toplanmasını hedefliyor.

Kent meydanı ile Buhara Kültür Merkezi önüne yerleştirilen mobil atık getirme merkezlerinde atık pil, bitkisel atık yağ, küçük ebatta atık elektrikli ve elektronik eşyalar, cam, metal, plastik ile kağıt atıklar için ayrı bölmeler bulunuyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların söz konusu atıkları merkeze getirerek hem ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Merkezlerin güvenlik kameralarıyla takip edileceğini dile getiren Candan, vatandaşlardan toplama yerlerine çöp ve yanıcı madde atmamalarını istedi.

Candan, sıfır atık uygulamalarının gitgide yaygınlaştığının altını çizerek, "Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de yerel yönetimler genelinde yaygınlaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA