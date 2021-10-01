ÇORUM'DA GENELEV YIKIMINDA GERGİNLİK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇORUM'DA GENELEV YIKIMINDA GERGİNLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da kamulaştırılan genelevin yıkımında 2 bina sahibi ile belediye görevlileri arasında gerginlik çıktı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da kamulaştırılan genelevin yıkımında 2 bina sahibi ile belediye görevlileri arasında gerginlik çıktı. Kepçenin önünde durarak yıkımları engellemeye çalışan 2 kişi, polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Ekipler, iş makineleriyle yıkımlara devam etti.

Kent merkezi dışında Akkent Mahallesi'nde bulunan genelev için Çorum Belediyesi'nce kamulaştırma kararı alındı. Kararın ardından boşaltılan genelevdeki 12 binadan 7'si yıkıldı. Belediye bağlı ekipler, çevik kuvvet eşliğinde sabah saatlerinde yıkılması gereken diğer 5 binanın bulunduğu bölgeye geldi. İş makineleri eşliğinde yıkımlar başlarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yıkımın devam ettiği sırada kamulaştırmada anlaşma sağlayamadıklarını öne süren 2 bina sahibi, yıkıma engel olmak isteyince, belediye görevlileriyle tartıştı. Kepçenin önünde durarak yıkımı engellemeye çalışan bina sahibi 2 kişi ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği bina sahipleri, bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, daha sonra iş makineleri ile yıkım çalışmalarına devam etti. Yıkımların, 1 haftada tamamlanacağı belirtildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Tüm Çorum kamuoyunun uzun zamandan beri yakından takip ettiği ve yıkılması yönünde taleplerin iletildiği, zamanla yerleşim yeri içerisinde kalan bu yer, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan, toplu konut alanı ve sonradan kurulan 6 okula yakınlığı ile de çokça şikayete söz konusu olmaktaydı. Bu yıkımla birlikte yıllardan beri tüm Çorum kamuoyunun beklentisi gerçekleşmiş oldu" denildi.

ÇORUM'DA GENELEV YIKIMINDA GERGİNLİK

ÇORUM'DA GENELEV YIKIMINDA GERGİNLİK

ÇORUM'DA GENELEV YIKIMINDA GERGİNLİK

ÇORUM'DA GENELEV YIKIMINDA GERGİNLİK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Ebru Şallı Ezgi Mola Pınar Deniz
Spor Güzel Sözler Fatih Terim Mesut Özil Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Armin Laschet Gazeteler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇORUM'DA GENELEV YIKIMINDA GERGİNLİK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 14:02:06. #1.11#