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Çorum'da gençlik merkezlerine kayıtlar başlayacak

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Çorum'da gençlik merkezlerine kayıtlar başlayacak

Çorum'da gençlik merkezlerinde yeni dönem kayıtların başlayacağı belirtildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da gençlik merkezlerinde yeni dönem kayıtların başlayacağı belirtildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı yazılı açıklamada, gençlik merkezlerine kayıtların 25 Eylül Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Çorum'da gençlerin her zaman yanında olduklarına işaret eden Candan, "Gençlik merkezlerimize kayıt yaptıran öğrencilerimize, okuldan aldıkları eğitime ilave olarak eğitime destek kursları, Kur'an-ı Kerim dersleri, sanatsal ve yetenek kursları, YKS'ye hazırlık, değerler eğitimi, LGS'ye hazırlık, eğitici geziler, spor kursları, akıl ve zeka oyunları gibi dersler verilecek." ifadelerini kullandı.

Candan, çocuklar için kayıt yaptırmak isteyen velilerin Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Melikgazi Gençlik Merkezi ve Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi'ne müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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