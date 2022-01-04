Çorum'da geçtiğimiz yıl sahte içki üreten 54 zanlı yakalandı - Haberler
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Çorum'da geçtiğimiz yıl sahte içki üreten 54 zanlı yakalandı

Çorum'da geçtiğimiz yıl sahte içki üreten 54 zanlı yakalandı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da 2021 yılında sahte içki ürettiği iddiasıyla 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2021 yılında sahte içki ürettiği iddiasıyla 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, ölümlere neden olan sahte alkollü içki üretimi ve satışı ile mücadele kapsamında yıl içinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 43 operasyonda 51 bin 873 litre sahte içki ele geçirildiğini belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 54 zanlının adli makamlara sevk edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bir şüpheli şahıs tutuklanmış, 19 şahıs savcılıktan serbest bırakılmış, 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, diğer şüpheli şahıslar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve satışı ile mücadele faaliyetleri aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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