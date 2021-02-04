Çorum'da geçen yıl denetlenen 764 firmadan 7'sinde haksız fiyat artışı tespit edildi

Çorum'da Haksız Fiyat Denetim Komisyonunca geçen yıl denetlenen 764 firmadan 7'sinde haksız fiyat artışı belirlendiği bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına dikkati çekmesi üzerine Çorum'da denetimlerin hız kazandığını belirtti.

Ticaret İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Defterdarlık ve Vergi Dairesi personelinden oluşan Haksız Fiyat Denetim Komisyonu'nun 1 Şubat'ta kentteki bazı firmalarda denetim yaptığını aktaran Çiftçi, ayrıca vatandaşların haksız fiyat artışı konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Fahiş fiyatın, malın alış ile satış fiyatı arasındaki orantısız ve afaki artış anlamını taşıdığının altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza aynı ürüne ait farklı marketlerdeki fiyat farklarının firmanın ürünü kaç liradan aldığıyla ilgili olduğu, bunun tespitinin ürünün geriye dönük 3 aylık alış ve satış fiyatlarının incelenerek tespit edildiği ve afaki fiyat zammı yapıldığı görülen firmaların Ticaret Bakanlığına bildirilerek buna ait cezai işlemlerin Bakanlıkça uygulandığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili 2020'de komisyon marifetiyle 764 firmada 1700 ürün denetimi yapılmış, 7 firma haksız fiyat artışı sebebiyle Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu yıl da etiket ve haksız fiyat artışı denetimlerimiz hız kesmeden devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan