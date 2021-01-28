Çorum'da evsel atıklar "fermantasyon tekniği" ile elektrik enerjisine dönüşecek
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Çorum'da evsel atıklar "fermantasyon tekniği" ile elektrik enerjisine dönüşecek

28.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:24
Çorum'da evsel atıklar

Çorum Belediyesinin evsel atıkları elektrik enerjisine dönüştürecek Biyokütle Enerji Tesisi, üretime başladı.

Çorum Belediyesinin evsel atıkları elektrik enerjisine dönüştürecek Biyokütle Enerji Tesisi, üretime başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tesisi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Aşgın, belediyenin yıllık elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Belediyenin daha önce 4 türbinli rüzgar enerjisi santralini devreye aldığını hatırlatan Aşgın, "Şimdi de evsel atıkların elektrik enerjisine dönüştürüleceği Biyokütle Enerji Santrali'ni hizmete alıyoruz. Ayrıca bir güneş enerjisi santrali ve bir de hidroelektrik santrali kurmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içinde yatırıma dönüşecek projelerimizle belediyemizin yıllık enerji tüketiminin tamamını kendi imkanlarımızla karşılamış olacağız." dedi.

Biyokütle Enerji Tesisi'nin önemli bir yatırım olduğunu belirten Aşgın, çöpten elektrik üreteceklerini dile getirdi.

Tesisi inşa eden firmanın genel müdürü Halim Dugan ise Biyokütle Enerji Tesisi'nin evsel atıkları fermente ederek gaza dönüştürmesi nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin farklı illerinde biyokütle enerji yatırımlarının olduğunu anlatan Dugan, "Ancak Çorum'daki tesisimiz en gözde tesis. Burada çöpleri özel odalarda özel şartlarda bekletip, elde edeceğimiz gaz ile elektrik üreteceğiz. Tesis, fermantasyon tekniğiyle çalıştığı için Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor." diye konuştu.

Dugan, tesiste 8 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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