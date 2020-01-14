Çorum'da evlerinde yangın çıkan çift hastaneye kaldırıldı

14.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:32

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen ve yaralanan çift, tedavi altına alındı.

Karadonlu Mahallesi'nde Mahmut (71) ve Hacer Yalçın (70) çiftinin yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek isterken yaralanan Mahmut Yalçın ile dumandan etkilenen eşi Hacer Yalçın, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, alevleri, uzun uğraşlar sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

İlk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yalçın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA