Çorum'da evden çıkamayanlara drone ile maske servisi

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki her eve nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir maskelerin dağıtımına başlandı.

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki her eve nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir maskelerin dağıtımına başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ise maskeleri belediye ekipleri tarafından drone ile ulaştırıldı.

Maske dağıtımını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kendisi başlattı. Buharaevler, Binevler ve Akkent'te ziyaret ettiği evlerde hane sakinlerinden 20 yaş üstü olanların sayısı kadar maske veren Başkan Aşgın, küçük çocuklara da çeşitli hediyeler vererek gönüllerini aldı. Kentte 200 bin adet maskenin dağıtımını 11 ekipten oluşan yaklaşık 250 kişi, 3 gün içerisinde tamamlayacak. Dağıtım esnasında evde bulanmayan vatandaşlar için de maskelerini Zabıta Müdürlüğünden alacaklarına dair bilgi notu kapıya yapıştırılıyor. Bu bilgi notlarıyla gelen vatandaşlara da maskeleri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından veriliyor.

"Bu maskeleri tüm evlere ulaştıracağız"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, maskelerin paketlenmesinden dağıtım sürecine kadar yoğun bir mesai içerisinde çalışan tüm personele teşekkür etti. "Nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilmiş 200 bin maskeyi bugünden itibaren hemşehrilerimize ulaştırmaya başladık" diyen Başkan Aşgın, Çorum'da yaşayan 20 yaş üzeri herkese bu maskelerden dağıtacaklarının altını çizdi.

Maske dağıtımı yapacak personele yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Gittiğiniz evlerde Cumhurbaşkanımızın selamını iletin. Korona virüsle mücadele kapsamında verilen destansı mücadelenin en başında Cumhurbaşkanımız var, bakanlarımız var. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle ilk andan itibaren yoğun bir şekilde mücadele etmeye başlamıştık. Başladığımız günden bu yana çok sayıda çalışmaya imza attık. Şimdi de belediyemiz çalışanları tarafından paketlenen bu özel maskeleri çarşamba gününe kadar tüm evlere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA