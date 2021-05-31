Çorum'da evde sağlık hizmetlerinden 11 yılda 21 bin 681 kişi yararlandı

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğünce verilen evde sağlık hizmetlerinden yaklaşık 11 yılda 21 bin 681 kişinin yararlandığı bildirildi.

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğünce verilen evde sağlık hizmetlerinden yaklaşık 11 yılda 21 bin 681 kişinin yararlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması amacıyla 2010 yılında evde sağlık hizmetleri uygulamasının başladığı hatırlatıldı.

Çorum'da evde sağlık hizmetlerinin 18 doktor ve 80 sağlık personelinden oluşan 16 mobil ekiple yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2010 yılından 2021 yılı Nisan ayına kadar ulaşılan hasta sayısı 21 bin 681'dir, Aktif hasta sayısı 2 bin 56 olup, yatağa tam bağımlı hasta sayısı 475'dir. İlimizde hasta yatağı verilen hasta sayısı 131'dir. Bakanlığımız hedef ve planlamaları doğrultusunda gerek personel ve ekip açısından, gerekse ziyaret sıklığı açısından hedeflerinin üzerinde bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan