Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Çorum'da bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Çorum'da bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sarışeyh köyünde yalnız yaşayan Satı Zavur'un evinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı.
Zavur'un cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.