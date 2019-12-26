Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
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Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Çorum'da bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

26.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:42
Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

'da bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sarışeyh köyünde yalnız yaşayan Satı Zavur'un evinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine köye , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının Çorum Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı.

Zavur'un cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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