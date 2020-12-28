Çorum'da ev ve samanlık yangını
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Çorum'da ev ve samanlık yangını

28.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:50
Çorum'da ev ve samanlık yangını

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Obruk köyünde Feramis Kundus'a ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine köye sevk edilen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, ev ve bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının, evdeki sobanın benzinle tutuşturulmak istenirken çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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