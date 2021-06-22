Çorum'da etkili sağanak; Lise Deresi'nin taşma anı kamerada

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahallelinin 'Lise Deresi' dediği dere taştı.

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahallelinin 'Lise Deresi' dediği dere taştı. Ev, bahçe ve ahırların zarar gördüğü ilçedeki su baskını, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde debisi yükselen, mahallelinin 'Lise Deresi' dediği dere taştı. Birçok ev, ahır ve bahçelerde su baskınları oluştu. Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, "Bugün sabah 07.00-09.00 saatleri arasında etkili olan sağanak sonucu oluşan su taşkını nedeniyle herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici ama bazı vatandaşlarımızın evi, bahçesi ve hayvanları zarar gördü" dedi.

Öte yandan taşkın anı da çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar