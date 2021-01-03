Çorum'da eşinden şiddet gören kadın polislerce evde hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da eşinden şiddet gören kadın polislerce evde hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı

03.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:54
Çorum'da eşinden şiddet gören kadın polislerce evde hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı

Çorum'da eşinden şiddet gören kadın, polis ekiplerinin çelik kapıyı kırarak girdiği evde hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da eşinden şiddet gören kadın, polis ekiplerinin çelik kapıyı kırarak girdiği evde hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Gülabibey Mahallesi'nde cinayet işlendiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede ulaştıkları olay yerinde çelik kapısını kırarak eve giren ekipler, A.D'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşinin boğazını sıkarak evde ölüme terk ettiği öne sürülen P.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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