Çorum'da Engelli Gencin Darbedilmesi

Çorum'da, yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan 23 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Ulukavak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Alperen Kayacı'nın darbedilmesinin ardından annesi Güler Kayacı'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Serkan Ö. (32) ile Kamil Ö'nün (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, olay günü Kayacı'yı evine bırakmak için otomobile bindirdiklerini ancak kendilerine küfrettiği için darbettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki evlerinde çocuklarıyla yaşayan Güler Kayacı, 28 Temmuz'da eve dönmeyen oğlunu Hürriyet Meydanı civarındaki bir kıraathanede darbedilmiş halde bulmuştu.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan oğlunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Kayacı, tedavisinin ardından karakola giderek şikayetçi olmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli genç ile annesinin ifadeleri doğrultusunda darp olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen Serkan Ö. (32) ile Kamil Ö'yü (25) dün kent merkezinde gözaltına almıştı.