Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası

Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücülerin çocuklarına Milli Eğitim Bakanlığının "100 Temel Eser" listesinde yer alan kitaplardan hediye ediliyor.

Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücülerin çocuklarına Milli Eğitim Bakanlığının "100 Temel Eser" listesinde yer alan kitaplardan hediye ediliyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün başlattığı kitap kampanyası, ekiplerin il genelinde 5 yerde yapılan emniyet kemeri denetimlerinde hayata geçirildi.

Drone desteğiyle yürütülen denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler uyarılırken, takanlara ise trafik polislerince kitap hediye edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir de Gazi Caddesi Şehitlik Kavşağı'nda emniyet kemeri denetimine katıldı.

Denetleme noktalarında durdurulan sürücülerle sohbet eden Demir, sürücüleri başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Araçlardaki çocuklara kitap ve trafik polisi düdüğü hediye eden Demir, onlardan kural ihlali yapmaları durumunda aracı kullanan anne ya da babalarını düdüğü çalarak uyarmalarını istedi.

Demir, gazetecilere, trafik polisleri olarak görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Karanlığa Umut Ol" kampanyasını başlattıklarını anlattı.

Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının 100 Temel Eser listesinde yer alan eserleri seslendirdiklerini belirten Demir, ayrıca çocuklarıyla okuma alışkanlığını geliştirmeleri ve emniyet kemeri kullanımıma dikkati çekmek için kurallara uyan sürücülere kitap hediye ettiklerini anlattı.

Demir, ilk yarım saatte 50 sürücüye 75 kitap hediye ettiklerine dikkati çekerek, "Emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi sağladığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Çocuğumuzla birlikte kitap okuma alışkanlığını geliştirebilmek için böyle bir kampanya başlattık. Sürücülerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Denetlemeye katılan sürücüler ve hediye kitap alan çocuklar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası
Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası
Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası
Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:07:33. #1.13#

title