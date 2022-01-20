Çorum'da emekli öğretmen, tartıştığı komşusunu öldürdü

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde emekli öğretmen, evinin kapısına baltayla saldırdığı iddia edilen komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Kuz köyünde ikamet eden Tugay Yüzgeç (30), saat 03.30 sıralarında bir miktar benzin ve balta ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşusu emekli öğretmen Hüseyin Avni D'nin (70) evine gitti.

Hüseyin Avni D, tartışmanın büyümesi üzerine baltayla evinin kapısına zarar veren Yüzgeç'e tüfekle ateş etti.

Muhtarın ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü tespit edilen Yüzgeç'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Avni D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tugay Yüzgeç'in psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce yaşadığı Ankara'dan köyüne taşındığı, kapı komşusu Hüseyin Avni D. ile zaman zaman tartışma yaşadığı öğrenildi.