Çorum'da ele geçirilen tarihi altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor - Haberler
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Çorum'da ele geçirilen tarihi altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor

Çorum'da ele geçirilen tarihi altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık ele geçirildi.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık ele geçirildi. Müze müdürlüğü teknik ekiplerince incelemeye alınan sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. KOM ekiplerinin şüpheli araca dün düzenledikleri operasyonda; altın kaplama sandık ile 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser olduğu değerlendirilen sandığın hangi döneme ait olduğu araştırılıyor.


Çorum'da ele geçirilen tarihi altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor

Çorum'da ele geçirilen tarihi altın kaplama sandığın sırrı araştırılıyor

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Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

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