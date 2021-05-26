Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi
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Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi

Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün ürünü imha edildi.

Çorum'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün ürünü imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince son dönemde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve tütün mamulü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerden savcılık soruşturması tamamlanan 2 ton 500 kilogram tütün ve tütün mamulü, 1291 paket kaçak sigara, 2 milyon 120 adet boş makaron, 147 bin 500 dolu makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 bin 190 litre kaçak ya da sahte alkollü içki, çeşitli büyüklüklerde bidon, cam ve pet şişe ile sahte içki üretiminde kullanılan eşyalar, Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında imha edildi.

Polis ekipleri, kaçakçılık ürünlerinin imhası sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi
Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi
Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi
Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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Çorum'da ele geçirilen kaçak içki ve sigaralar KOM ekiplerince imha edildi - Haberler
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