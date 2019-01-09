Çorum'da Eğitime Kar Engeli

Çorum'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden Dodurga, İskilip, Uğurludağ ve Bayat ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Daha önce Alaca?, ?Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy, Boğazkale, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA