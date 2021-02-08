Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Polis, operasyonun görüntülerini paylaştı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda, 155,80 gram sentetik kannobinoid, satışa hazır paketlenmiş vaziyette 9 parça halinde toplam 22,1 gram sentetik kannobinoid ile 1 adet hassas elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.N. ve G.K. tutuklandı. Polis, dron destekli operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR