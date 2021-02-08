Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

08.02.2021 22:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:28
Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Polis, operasyonun görüntülerini paylaştı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda, 155,80 gram sentetik kannobinoid, satışa hazır paketlenmiş vaziyette 9  parça halinde toplam  22,1 gram sentetik kannobinoid ile 1 adet hassas elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.N. ve G.K. tutuklandı. Polis, dron destekli operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı.


Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çorum'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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