Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
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Çorum'da dolunay görsel şölen sundu

Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Çorum'da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine de olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da dolunay görsel şölen sundu - Haberler
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