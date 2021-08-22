Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
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Çorum'da dolunay görsel şölen sundu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Yerel

Çorum'da dolunay görsel şölen sundu Çorum'da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Çorum'da dolunay görsel şölen sundu

ÇORUM - Çorum'da günbatımı ile birlikte ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.

Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine de olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı.

Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
Çorum'da dolunay görsel şölen sundu
Çorum'da dolunay görsel şölen sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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Çorum'da dolunay görsel şölen sundu - Haberler
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