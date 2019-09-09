Çorum'da doktor adayları beyaz önlük giydi

09.09.2019 18:36

Hitit Üniversitesinde bu yıl tıp eğitimi görmeye başlayan 120 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksindeki törende öğrenciler, beyaz önlüklerini protokol üyelerinin yardımıyla giydi.

Törende, Danıştay 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, kızı Hacer Beyza Akçil'e beyaz önlüğünü giydirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 23 yıldır mülki amir olduğunu ve bu süreçte 5 fakülte bitirdiğini söyledi.

"Bitirdiğimiz fakültelerde bize ne 'hoş geldin', ne 'güle güle' diyen oldu, ne de önlük giydiren oldu." diyen Çiftçi, "Dolayısıyla Hitit Üniversitesini kazanıp burada öğrencilik yapacaklar çok şanslı. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bugün önlüklerini giydikleri gibi okulu bitirip buradan mezun olmak da nasip olsun." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Hitit Üniversitesinin henüz 13 yaşında, dinamik bir üniversite olduğunu bildirdi.

11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksek okul ve 7 meslek yüksek okuldan oluşan Hitit Üniversitesinde 253 programda 20 bine yakın öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sağladıklarını dile getiren Öztürk, "Tıp öğrencilerimiz bir kaç dönem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördü. Son 3 dönemdir de kendi bünyemizde eğitim-öğretime devam ediyoruz. Öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesi öğrencilerinin Sağlık Bakanlığı ile ortak hizmet veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim gördüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı afiliasyonu ile ortak hizmet veriyor. Türkiye'ye örnek olacak düzeyde bir iş birliği var. Alanında uzman hekimlerimiz, akademisyenlerimiz öğrencilere kaliteli eğitim imkanı sunuyor. Afiliasyon konusunda parmakla gösterilen bir hastaneye sahibiz. Hastanede bu yılın ilk altı ayında 1 milyondan fazla hastaya poliklinik hizmeti verildi. 250 bin acil, 25 bin civarında da yataklı tedavi hizmeti sunuldu."

Konuşmaların ardından öğrenciler yemin etti.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA