Çorum'da dernek lokalinde kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı
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Çorum'da dernek lokalinde kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'da dernek lokalinde kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da bir dernek lokalinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye kumar oynama ve sokağa çıkma kısıtlamasın ihlal suçlarından toplam 41 bin 909 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum'da bir dernek lokalinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye kumar oynama ve sokağa çıkma kısıtlamasın ihlal suçlarından toplam 41 bin 909 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda derneğin çatı katına saklanan 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve 26 adet fişek ile 20 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum merkez Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi numara19/4 adresinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dernek lokaline operasyon düzenledi. Operasyonda derneğin çatı katı ve dernek içerisinde 9 kişi yakalandı. Çatı katında yapılan aramada ise 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör ve 26 adet fişek ile 20 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Operasyon sonrasında dernek başkanına kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, ele geçirilen silahlardan ise tüm şahıslara 6136 SKM suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca şahıslara kumar oynama ve sokağa çıkma kısıtlamasın ihlal etmek suçlarından toplam 41 bin 909 lira idari para cezası uygulandı.

Dernek lokalinde ele geçen 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Çorum'da dernek lokalinde kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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