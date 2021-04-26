Çorum'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Çorum'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un İskilip ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecit İpek (69) yönetimindeki 19 SL 664 plakalı otomobil, Ulaştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Akçay Deresi'ne devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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