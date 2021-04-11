Çorum'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazar Çorum Dodurga kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi, derinlik kaç?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çorum'da MW 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Çorum'da nerede deprem oldu? Merkez üssü hangi ilçede?