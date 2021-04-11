Çorum'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazar Çorum Dodurga kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi, derinlik kaç?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çorum'da MW 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Çorum'da nerede deprem oldu? Merkez üssü hangi ilçede?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan Pazar günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Çorum'da deprem mi oldu?
ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çorum'da ML 4.4 ve MW 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8 km olarak hesaplandı. Çorum'daki deprem saat 17:06 sularında gerçekleşti.
DEPREM NEREDE OLDU? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Çorum'daki depremin merkez üssü Dodurga Berkköy olarak açıklandı.
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AFAD SON DEPREMLER
Afad'a göre Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'un Dodurga ilçesinde gerçekleşti.
AFAD'ın Twitter hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:
"#DEPREM: Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."