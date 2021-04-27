Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim olduÇORUM'un Kargı ilçesinde demirciler çarşısında bir işyerinde çıkan yangın bitişindeki 3 dükkana da sıçradı.

Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu

ÇORUM'un Kargı ilçesinde demirciler çarşısında bir işyerinde çıkan yangın bitişindeki 3 dükkana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda bir işyeri kullanılamaz hale gelirken, 3 işyerinde de hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki Demirciler çarşısında meydana geldi. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 4 işyerine sıçrayan ve çarşıda endişe yaratan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Bir işyerinin kullanılamaz hale geldiği yangında 3 işyerinde ise büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu
Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu
Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu
Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum'da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 02:05:00. #1.16#

title