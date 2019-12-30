Çorum'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Çorum'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:58
Çorum'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Çorum'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturmanın yürütüldüğü Çankırı'ya getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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