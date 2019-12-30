Çorum'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Çorum'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Soruşturmanın yürütüldüğü Çankırı'ya getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.