Çorum'da DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı

27.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:46

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgi bulunan şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: AA