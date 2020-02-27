Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

27.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:23
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Çorum İl Jandarma Komutanlığı - Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edildiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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