Çorum'da cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi
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Çorum'da cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi

Çorum'da cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi.

Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi.

Çorum'da vatandaşların tam kapanma tedbirleri kapsamında namaz vaktinde evlerinin yakınlarındaki camilerde cuma namazı kılmasına müsaade edildi.

Cemaat, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.

Yaklaşık 900 yıllık Ulu Cami'de de cuma namazı kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Vakıf Şefkat ve Merhamet Medeniyeti" konulu hutbesi okundu.

Ayrıca İsrail'in saldırılarında şehit düşen Filistinliler için Anadolu Gençlik Derneğince gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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