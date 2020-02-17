Çorum'da çöp ev ortaya çıkarıldı
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Çorum'da çöp ev ortaya çıkarıldı

ÇORUM'da, çevreye kötü kokular yayılan evde, çöp ve atık eşyalar biriktirildiği ortaya çıktı.

17.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:36
Çorum'da çöp ev ortaya çıkarıldı

'da, çevreye kötü kokular yayılan evde, çöp ve atık eşyalar biriktirildiği ortaya çıktı. Belediye ekiplerince 5 saat süren temizlik sonucu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Çorum Belediyesi'ne gelen ihbar üzerine Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi üzerinde F.Ş.'ye ait evde inceleme yapan ekipler, çöp ve atık eşyaların biriktirildiğini belirledi. Polisin güvenlik önlemi aldığı eve giren belediye temizlik görevlileri çöpleri boşalttı. Belediye ekiplerince 5 saat süren temizlikte evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Evde ilaçlama çalışması yapılırken, sahibi hakkında işlem idari başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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