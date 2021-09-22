Çorum'da Çomar Barajı çevresinde çevre temizliği yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Çomar Barajı çevresinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde çevre gönüllülerinden oluşan çok sayıda kişi, Çomar Barajı çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre ve temizlik bilincine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara, gençlere ve vatandaşlara örnek bir davranış sergilemek için çöp topladıklarını anlatan Yağbat, "Çevreyi çocuklarımızdan emanet aldık ve onlara emanet bırakacağız. Onlar da kendileri koruyarak gelecek nesillere emanet bırakacaklar. Bu kapsamda barajımızın çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdik." dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye edildi.