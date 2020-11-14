Çorum'da çocukların dileklerini yazdığı origami turna kuşları, gökyüzüne salındı
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Çorum'da çocukların dileklerini yazdığı origami turna kuşları, gökyüzüne salındı

14.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:28
Çorum'da çocukların dileklerini yazdığı origami turna kuşları, gökyüzüne salındı

Çorum'da Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bin çocuğun dileklerini yazıp origami yöntemiyle turna kuşu şekli verdiği kağıtlar, balona bağlanıp gökyüzüne bırakıldı.

Çorum'da Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bin çocuğun dileklerini yazıp origami yöntemiyle turna kuşu şekli verdiği kağıtlar, balona bağlanıp gökyüzüne bırakıldı.

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğince (UCİM) kentteki okullarla iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında bin çocuğa Japon kağıt katlama sanatı origami yöntemiyle turna kuşu yapımı öğretildi.

Dileklerini yazdıkları kağıtlara turna kuşu şeklini veren çocuklar, Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlikte bir araya geldi.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, dileklerinin yazılı olduğu origami turna kuşlarını balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Çorum İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzak Doğu kültüründe kağıttan bin turna kuşu yapanların dileğinin kabul edildiğine inanıldığını söyledi.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukların dileklerine dikkati çekmek amacıyla harekete geçtiklerini belirten Kaleli, "UCİM ile bu yıl sevgi ve umut temasıyla yola çıktık. Medeniyetin başkenti Çorum'dan bir ateş yakmak istiyoruz." dedi.

Çocukların dileklerinin yazılı olduğu origami turna kuşlarını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ulaştırmayı arzu ettiklerini dile getiren Kaleli, "Çocuklarımızın dileklerini heybemize koyup Ankara'ya gitmek istiyoruz. Bugünden geleceğe bir mesajımız var. Çocuklara güvenilir bir dünya bırakmak yerine, kendini güvende hisseden çocuklar bırakırsak dünyaya, sorun çözülmüş olacak aslında." diye konuştu.

UCİM İl Koordinatörü Hande Güllü de 66 ilde organize olup mağdur çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Çocuklara hukuki ve rehabilitasyon desteği sağladıklarına işaret eden Güllü, "Asıl amacımız eğitim desteği vermek. Biliyoruz ki çocuk istismarının önlenmesinde eğitim başlı başına bir çözüm. Çocuklarımız vatanımızdır, vatanımıza sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Gizem Bulkan ise 20 Kasım 1988'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalandığını, Türkiye'nin de 1990 yılında sözleşmeye imza atarak taraf haline geldiğini aktardı.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde çocuklarla ilgili yaşama, gelişme, korunma ve katılma hakkı olmak üzere 4 temel hak yer aldığını belirten Bulkan, "Çocuk hakları en temel insan hakkıdır. Çocuk Hakları Komisyonu olarak hem mağdur çocuklarımızın haklarını aramak hem de müşteki ailelerine hukuken destek olmak hususunda destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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