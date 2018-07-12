Çorum'da "Çocuklarımız Güvende" Uygulaması

Çorum'da polis ekiplerince "Çocuklarımız Güvende" sloganıyla uygulama yapıldı.

Türkiye genelindeki 81 ille eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında il genelindeki parklar, oyun ve eğlence salonları ile kamuya açık alanlarda kimlik kontrolü yapıldı.

Eğitim ve öğretimin sona ermesiyle çocukların daha çok vakit geçirmeye başladıkları sokakların huzur ve güvenliğini sağlamak için umuma açık alanlarda denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında ekiplerce şüpheli görülen kişiler, mobil tabletler aracılığıyla kimlik sorgulamasından geçirildi.

Uygulamaya kimlik sorgulaması yapılan Çorumlular da destek verdi.

İskilipli Atıf Hoca Parkında düzenlenen uygulamada kimlik kontrolünden geçirilen vatandaşlardan Aydın Canbek, polisin, çocukların güvenliği için güzel bir çalışma yaptığını belirterek,"Vatandaş için çocuklarımız için torunlarımız için çok güzel bir uygulama. Polisleri bu şekilde görünce çok mutlu oldum. Allah devletimizden, hükumetimizden razı olsun." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için düzenlenen operasyonların devam edeceğini dile getirdi.