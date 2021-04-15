ÇORUM'DA ÇOCUK PARKINDA YANGIN

ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın kamelyalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7'nci Caddedeki çocuk parkında çıktı. Parktan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Parkta rüzgarı kesen alev alan çit bitkileri itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kamelayalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı