ÇORUM'DA ÇOCUK PARKINDA YANGIN
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ÇORUM'DA ÇOCUK PARKINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın kamelyalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7'nci Caddedeki çocuk parkında çıktı. Parktan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Parkta rüzgarı kesen alev alan çit bitkileri itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kamelayalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

ÇORUM'DA ÇOCUK PARKINDA YANGIN
ÇORUM'DA ÇOCUK PARKINDA YANGIN
ÇORUM'DA ÇOCUK PARKINDA YANGIN
ÇORUM'DA ÇOCUK PARKINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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