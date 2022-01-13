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Çorum'da 'cinsel içerikli ürün' operasyonu

Çorum'da 'cinsel içerikli ürün' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir markete düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

ÇORUM (İHA) - Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir markete düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri il merkezinde bir şahsın market olarak işlettiği işyerinde, kullanımı yasak olan sildenafil etken maddeli cinsel içerikli gıda maddesini satışının yapıldığını tespit etti. Sözkonusu işyerinde yapılan adli aramada, 105 adet 150 ml'lik cinsel içerikli enerji içeceği ile 24 adet cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.

Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri market sahibi hakkında Türk ceza kanunun 5607 maddesi uyarınca adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

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