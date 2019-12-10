Çorum'da cinsel içerikli 5 bin hap ele geçirildi
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Çorum'da cinsel içerikli 5 bin hap ele geçirildi

ÇORUM'da, hafif ticari araçta yapılan aramda, kaçak yollarla yurda sokulan cinsel içerikli 5 bin 72 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:48
Çorum'da cinsel içerikli 5 bin hap ele geçirildi

'da, hafif ticari araçta yapılan aramda, kaçak yollarla yurda sokulan cinsel içerikli 5 bin 72 hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapların kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli V.P.'yi takibe aldı. V.P.'nin kullandığı hafif ticari aracı Osmancık Caddesi'nde durduran ekipler, arama yaptı. Araçta, 5 bin 72 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Haplara el koyan polis, sürücü V.P.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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