40 Yıllık Karısını, Başına Çekiçle Vurup Öldürdü
Çorum'da eşi tarafından başına çekiçle vurulan kadın yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki katil koca "Tartıştık, başına çekiçle vurdum" dedi.
Çorum'da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil'i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü.
Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil'in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
"TARTIŞTIK, BAŞINA ÇEKİÇLE VURDUM"
Ali Bicil'in ifadesinde, "Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum" dediği öğrenildi. Ali Bicil, gözaltına alınırken, Hanife Bicil'in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
YORUMLAR (14)
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Yani ömür tükenir tüketilir zora sokulur anca 40 yılda bir olabilecek şeydir buda nasibimi tartışılır ahali yaşadığını din zannediyor biri de çıkıp diyanet işlerine"cinayet işlerine" arkadaş sende beni eleştir hesap sor demiyor niye efendim biz zaten bitirdik elde birşey kalmadı ne yapalım bari ılımlı İslam diyelim fatihayi derslerden çıkaralım mevzuatlar dinler arası ittifak vs.cikarin dindar bir toplum yapalım bırakalım yahu böyle adet ettiğiniz için kandillerde mevlitlerde camiler dolup taşıyor şirke haşa İbadet kurban ramazan bayram namazları cumalar mevlit kandili camiler türbeler camiler aynadir kime nesillere hadi buyrun bu vebali kaldırın hadi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu karılara dır dır etmeyin diyoruz anlamıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Her tartisan esini oldurse vay halimize guzel turkiyem ne hale geldiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tüm bunların nedeni ekonomideki bozukluk insanlar bunalımda geçinemiyorCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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kocalarınızın damarına basmayın dıyoruz ...haber ızleyıp gazete okumuyormusunuz ey ulkemın ınsanlarıCevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır