Çorum'da CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine boyayla zarar verildi
Çorum'da CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine kırmızı boyayla zarar verildi.
Çorum'da CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine kırmızı boyayla zarar verildi.
Alınan bilgiye göre, İskilip Belediyesi Sosyal Tesisleri İş Merkezi'nde faaliyet gösteren CHP İskilip İlçe Başkanlığına gelen parti yöneticileri, girişteki parti amblemi, kapıdaki yazı ve giriş zeminine kırmızı boya dökülerek zarar verildiğini gördü.
Partililerin durumu polise bildirmesi üzerine binaya gelen ekipler inceleme yaptı.
Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüpheli M.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.
Farklı suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan