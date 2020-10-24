Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu

24.10.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:15
Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurdu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çevreye, doğaya karşı işlenen suçların yanı sıra hayvanlara karşı kasıtlı olarak kötü davranma, acımasız ve zalimce işlem yapma, dövme, eziyet etme, aç ve susuz bırakma, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlama vb. olayların önlenmesine yönelik çalışma yapacak.

Görev alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen talep, ihbar ve şikayetlerinde değerlendirileceği birimde alınan önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemler yapacak.

Alınan bu önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının sağlanması amacıyla özel eğitim almış personellerden oluşan motorize ekip olarak görev ve hizmetler 20 Ekim 2020 tarihi itibari ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yürütülecektir

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan yeni birimde çevre, doğa ve hayvanları koruma kapsamında eğitimlerini tamamlamış 1 amir ve 2 personel görev yapacak. - ÇORUM

Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu
Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu
Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Sezen Aksu Binnur Kaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Denizli Türk Lirası Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 13:16:31. #1.14#
title