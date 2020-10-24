Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurdu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği çevreye, doğaya karşı işlenen suçların yanı sıra hayvanlara karşı kasıtlı olarak kötü davranma, acımasız ve zalimce işlem yapma, dövme, eziyet etme, aç ve susuz bırakma, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlama vb. olayların önlenmesine yönelik çalışma yapacak.

Görev alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen talep, ihbar ve şikayetlerinde değerlendirileceği birimde alınan önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemler yapacak.

Alınan bu önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının sağlanması amacıyla özel eğitim almış personellerden oluşan motorize ekip olarak görev ve hizmetler 20 Ekim 2020 tarihi itibari ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yürütülecektir

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan yeni birimde çevre, doğa ve hayvanları koruma kapsamında eğitimlerini tamamlamış 1 amir ve 2 personel görev yapacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı