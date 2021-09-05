Çorum'da çelik döküm fabrikasında yangın

Çorum'da faaliyet gösteren bir çelik döküm fabrikasında yangın çıktı.

Çorum'da faaliyet gösteren bir çelik döküm fabrikasında yangın çıktı. Vardiya saatinde çıkan yangında fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çelik döküm fabrikasının modelhane bölümünde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve Sanayi Müdürlüğü itfaiye ekipleri yaptı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Başkan Aşgın olay yerine gelerek bilgi aldı

Yangın haberi üzerine Çorum Belediye Başkanı Haili İbrahim Aşgın da programını yarıda keserek olay yerine geldi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'tan bilgi alan Başkan Aşgın, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük tesellileri olduğunu dile getiren Aşgın, "Yüce Allah'tan temenimiz bir daha böyle olaylar yaşanmaması" dedi.

Türkiye'nin en büyük çelik döküm fabrikaları arasında yer aldığı öğrenilen fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken,

fabrikada büyük hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı